Bakırköy Belediyesi Eski Meclis Üyesi: Evimin satışına katılmama engel olundu, beni yerlerde sürüklediler Bakırköy Belediyesi eski Meclis Üyesi İlknur Meral, Bakırköy’de evinin bulunduğu parselin satılması sırasında, belediye tarafından satışa katılmasına engel olunduğunu ve darp edildiğini söyledi. Meral, “Bu olaya sebebiyet veren Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Mali Hizmetler Müdürü Tülay Bitiş’tir. Satış sırasında içeri girmeme engel olmuştur. Kapısı kiilitli bir odada, bizi içeri almadan satışı yapmak istedi. Ben içeriye girmek isteyince görevliler beni sürükledi. Parmağım bu hale nasıl geldi hatırlamıyorum bile. Şikayette bulunacağım” dedi.

Haber Merkezi 30 Aralık 2020, 15:56 Son Güncelleme: 30 Aralık 2020, 17:13 DHA