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İSTANBUL

Bakırköy'de korkunç olay: Hakim-savcı çiftin oğlu genç kızı öldürüp intihar etti

Bakırköy’de bulunan bir AVM’nin otoparkında önceki akşam korkunç b olay yaşandı. Lüks aracıyla otoparka gelen Murat B. (21), arabasına doğru giden Yağmur S.’yi (22) pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Genç kız olay yerinde can verdi. Katil zanlısı daha sonra intihar etti.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Bakırköyde korkunç olay: Hakim-savcı çiftin oğlu genç kızı öldürüp intihar etti
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri arabada 2 tüfekle intihar notu buldu.

Bakırköy’deki A Plus AVM’nin otoparkında önceki akşam korkunç bir olay yaşandı. Saat 18.35’de lüks aracıyla otoparka gelen Murat B. (21), arabasına doğru giden Yağmur S.’ye (22) yaklaştı. Pompalı tüfekle dışarı çıkan Murat B. genç kızı göğsünden vurdu. Yağmur S. olay yerinde hayatını kaybederken, aracın arka koltuğuna geçen katil zanlısı, bu kez tüfeği kendi başına dayayıp intihar etti.

Genç Yağmur eczacılık okuyordu.
Genç Yağmur eczacılık okuyordu.

ARABADA İNTİHAR NOTU

  • Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri arabada 2 tüfekle intihar notu buldu. Notta “2 defa yüksekten atlayarak intihar etmeye karar verdim. Yağmur ve arkadaşları beni engelledi. Sonra silahla intihar etmek aklıma geldi. Yağmur’u öldürme fikri aklımda yoktu. Sonradan aklıma o da geldi” yazdığı görüldü. İki gencin cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat B.’nin annesinin İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde hakim, babasının da İstanbul’da savcı olduğu ortaya çıktı.

7 AY ÖNCE AYRILMIŞLAR

Olayla ilgili Murat B.’nin arkadaşı A.F.A.’nın bilgisine başvuruldu. A.F.A. ölen gençlerin sevgili olduklarını, 7 ay önce ayrıldıklarını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yaptığı ilk çalışmada, Murat B. ile Yağmur S. arasında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı belirlendi.

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