Bal Festivali’nde doğal gaz müjdesi

Kayseri’nin Özvatan ilçesinde gelenekselleşen Kültür, Turizm ve Bal Festivali’nin 7.’si düzenlendi. Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ilçenin büyümesinin önündeki en önemli engel olarak görülen doğal gazın kasım ayına kadar yetiştirileceğinin müjdesini verdi.

Özvatan’daki coşkulu festivale Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLK DOĞAL GAZ KASIM 2023’TE VERİLECEK

Konuşmasının ilk kısmında, şampiyon olan SV Özvatanspor’un atkısını takan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Özvatan her yerde şampiyon Maşallah” diye seslendi. Büyükkılıç, Kayseri Gaz’ın yetkilisi Ertan Yıldız ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Yıldız’a Özvatan’da gazın ne zaman yanacağı sorusunu sordu. Ertan Yıldız ise yoğun uğraşlar sayesinde toplamda 80 kilometrelik bir hat yapıp kasım ayı itibariyle Özvatan ile doğal gazı buluşturacakları yanıtını verdi. Başkan Büyükkılıç ise Özvatan halkının bunu hak ettiğini dile getirerek, kendilerinin teşekkür ettiğini söyledi.

YARDIMA HER ZAMAN HAZIRIZ

Festivallerin bir araya gelerek birlik ve dayanışmaya vesile olan etkinlikler olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanının Büyükşehir Belediyesi’nin ağabeyliği ile el ele hizmetleri yürüttüğünü söyleyerek belediye başkanlarına teşekkür etti. Büyükkılıç, “Büyükşehir olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan hiçbir zaman geri durmayız” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN ÖRNEK İLÇESİ

Özvatan Festivali etkinliğinin hayırlı olması temennisinde bulunan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise, bu tip etkinliklerin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını söyleyerek, bugüne kadar yaptığı hizmetlerden, verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Demir, “Özvatan belediyemiz devletin bütün kurumlarıyla barışık, her türlü hizmeti Özvatan’a almak için çaldığı kapıların açıldığı Cumhur İttifakı’nın örnek bir ilçesidir” diye konuştu. Başkan Demir ayrıca Özvatan’ın daha fazla nüfusa sahip olmasını istediklerini ve bu sebeple ilçeye doğal gazın gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.







