Balıkçılarımıza 17 ülkede av izni

Balık yasağı sona erdi, balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi. İlk gün bereketi yüzleri güldürdü. 1 Eylül itibarıyla denizler renklenirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sezon açılışındaki konuşmasında Türkiye'nin balıkçı filosunun büyüklüğüne ve ihracat konusuna dikkat çekti. Bakan, balıkçılarımızın uluslararası sularda avlanması için gerekli anlaşmaların yapıldığını ve yenileri için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.





HEDEF 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİ

Balık ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkarmak isteyen Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yemen, Fas, Ukrayna, Tunus, Fildişi Sahili, Gambia, Gine, Kongo, Somali, Moritanya, Zambiya, Özbekistan, Azerbaycan, Venezuela, Cezayir ve Umman ile avlanma konusunda anlaştı.





21 ÜLKE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı’nın uluslararası sularda avlanma konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirttiği ülkeler ise şöyle: Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Morityus, Madagaskar, Cabo, Verde, Komor Adaları, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya, Senegal, Sao Tome ve Principe, Kamerun, Endonezya, Panama, Gürcistan, Seyseller, Benin ve Maldivler.





SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE DESTEK

Su ürünleri sektörünün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığının artırılması için birçok projeyi haya geçirdiklerini belirten Yumaklı, şunları söyledi: "Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu. Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu. 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan, 40 milyon liraya yükselttik."





ÜRETİM 1 MİLYON TONU GEÇTİ

Yumaklı, “Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni tamamlamak üzereyiz. Bu ve benzeri çalışmalarla sektörümüzdeki üretim 600 bin tondan 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette” şeklinde konuştu.





Dünyada 3'üncü sıradayız

Kültür balıkçılığının %46,79'u denizlerde, %53,21'i iç sularda yapılmaktadır. Denizde levrek ve çipura, iç sularda çoğunlukla alabalık yetiştirilir. Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen 3. ülkedir.



