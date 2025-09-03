Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkçılarımıza 17 ülkede av izni

Balıkçılarımıza 17 ülkede av izni

Ayhan Fethi Güner
Ayhan Fethi Güner
04:003/09/2025, Çarşamba
G: 3/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Balık ve su ürünleri ihracatında 2 milyar doları aşmayı hedefleyen Türkiye, 17 ülkede avlanma için anlaşmaya vardı, 21 ülkeyle de temaslarını hızlandırdı. Balık sezonunun başlamasıyla birlikte kara sularımızda ağlar denizle buluşurken, bazı balıkçılar da rotasını uluslararası denizlere çevirdi.

Balık yasağı sona erdi, balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi. İlk gün bereketi yüzleri güldürdü. 1 Eylül itibarıyla denizler renklenirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sezon açılışındaki konuşmasında Türkiye'nin balıkçı filosunun büyüklüğüne ve ihracat konusuna dikkat çekti. Bakan, balıkçılarımızın uluslararası sularda avlanması için gerekli anlaşmaların yapıldığını ve yenileri için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.


HEDEF 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİ

Balık ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkarmak isteyen Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yemen, Fas, Ukrayna, Tunus, Fildişi Sahili, Gambia, Gine, Kongo, Somali, Moritanya, Zambiya, Özbekistan, Azerbaycan, Venezuela, Cezayir ve Umman ile avlanma konusunda anlaştı.


21 ÜLKE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı’nın uluslararası sularda avlanma konusunda müzakerelerin sürdüğünü belirttiği ülkeler ise şöyle: Gabon, Cibuti, Angola, Libya, Morityus, Madagaskar, Cabo, Verde, Komor Adaları, Sierra Leone, Ekvator Ginesi, Nijerya, Senegal, Sao Tome ve Principe, Kamerun, Endonezya, Panama, Gürcistan, Seyseller, Benin ve Maldivler.


SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE DESTEK

Su ürünleri sektörünün gelişmesi ve risklere karşı dayanıklılığının artırılması için birçok projeyi haya geçirdiklerini belirten Yumaklı, şunları söyledi: "Su ürünleri üretimini arttırmak için 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar liralık destek bu sektöre aktarılmış oldu. Yine balıkçılarımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin balıkçımıza ve üreticimize 50 milyarın üzerinde kredi, faiz indirimli şekilde sağlanmış oldu. 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyondan, 40 milyon liraya yükselttik."


ÜRETİM 1 MİLYON TONU GEÇTİ

Yumaklı, “Uluslararası standartlardaki Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'ni tamamlamak üzereyiz. Bu ve benzeri çalışmalarla sektörümüzdeki üretim 600 bin tondan 1 milyon tonun üzerine ulaşmış vaziyette” şeklinde konuştu.


Dünyada 3'üncü sıradayız

Kültür balıkçılığının %46,79'u denizlerde, %53,21'i iç sularda yapılmaktadır. Denizde levrek ve çipura, iç sularda çoğunlukla alabalık yetiştirilir. Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen 3. ülkedir.


#Ekonomi
#balık
#av sezonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mevlid Gecesi mesajları 2025: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli Mevlid Gecesi mesajları ve sözleri