Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İlçe Koordinatörü ve beraberindeki 9 isim CHP'den AK Partiye geçti

Muhammed Vefa Yürekli
16:3822/04/2026, Çarşamba
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İlçe Koordinatörü ve son yerel seçimde CHP’nin belediye başkan adayı olan Levent Gökalp, 9 isimle birlikte AK Parti’ye katıldı. Gökalp katılım töreninde CHP yönetimindeki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Balıkesir’in Havran ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Toplantıda, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan isimler için rozet takma töreni düzenlendi. Aralarında belediye meclis üyeleri, parti yöneticileri ve çeşitli kademelerde görev yapmış isimlerin de bulunduğu yaklaşık 10 kişinin AK Parti’ye geçtiği bildirildi.

Ben bu adama da CHP'ye de inanmıyorum

AK Parti’ye katılan isimler arasında CHP Belediye Başkan Adayı ve İlçe Koordinatörü Levent Gökalp, CHP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Yalçın, CHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Yetimoğlu, CHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Yetimoğlu, CHP Meclis Üyesi Adayı İbrahim Akar, CHP Meclis Üyesi Adayı Mehmet Emin Çam, CHP Parti Üyesi Sevim Çam, CHP Parti Üyesi Abdurrahman Budak, CHP Parti Üyesi Erkan Yılmaz, CHP Parti Üyesi Faruk Koral yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a sert eleştirilerde bulunan Gökalp, “Ben bu adama inanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisine de inanmıyorum” sözlerini sarf etti.

Kapımız hizmet etmek isteyen herkese açık

Rozetleri AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından takılan programda konuşan Aydemir, AK Parti’nin kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla yoluna devam ettiğini belirterek, “Kapımız hizmet etmek isteyen herkese açıktır” dedi. Aydemir, farklı siyasi geçmişlerden gelen isimlerin aynı çatı altında buluşmasının birlik ve ortak hedefler açısından önemli olduğunu vurguladı. Aydemir, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda teşkilatların büyümeye devam ettiğini belirterek, “Memleketi için sorumluluk almak isteyen tüm hemşehrilerimizi AK Parti ailesine davet ediyoruz. Hedefimiz Balıkesir’de tüm belediyeleri yeniden kazanmak ve şehri her yönüyle daha ileri taşımaktır” diye konuştu.



