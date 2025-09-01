AFAD, depreme ilişkin detayları paylaştı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.09'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
Balıkesir sallanmaya devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 23.09'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede çevre illerde de hissedilen depremin yerin yedi kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
