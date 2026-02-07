Yeni Şafak
Balıkesir'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Balıkesir'de korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Bölgede peş peşe sarsıntılar yaşandı.
Bölgede peş peşe sarsıntılar yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 saniye arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peş peşe sallandı

Yerin 6,84 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bu depremden 10 saniye sonra bölge, bu kez 4 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. Bu depremin derinliği ise 7,87 kilometre olarak ölçüldü.

Depremler, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.




#Balıkesir
#deprem
#sındırgı
