Deprem bölgesinde esnafı haraca bağlayanlara operasyon: 'Dönmezler'den 12 şüpheli tutuklandı

09:217/02/2026, Cumartesi
Hatay, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hatay’da esnafı haraca bağlayan, iş yerlerini dağıtan ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan ’Dönmezler’ suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün alacak-verecek konularında tahsilatçılık yaptığı, haraç vermeyen eğlence mekanlarını tehdit ederek yağma ve mala zarar verme eylemlerinde bulunduğu, ayrıca çek ve senet tahsilatı, tefecilik ve silah kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda 11 ayrı suça karıştığı belirlendi. Soruşturmanın önceki aşamalarında, suç örgütü lideri ve yöneticileri ile birlikte 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. ’Dönmezler’ suç örgütü yöneticisi ve üyeliği tespit edilen 35 şüpheliden 2’sinin yurt dışında bulunduğu, 7’sinin ise halen ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu tespit edildi. Özel Harekat polis ekiplerinin de yer aldığı operasyonla; 2 Şubat günü saat 06.30’da Hatay, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, 91 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 34 av tüfeği kartuşu, 74 boş senet, 1 yazılı senet, 1 hesap ajandası, 22 cep telefonu, 1 bilgisayar ve başkasına ait 1 kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




