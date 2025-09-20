Yeni Şafak
Balıkesir'de orman yangını: İki saat içinde söndürüldü

Balıkesir'de orman yangını: İki saat içinde söndürüldü

16:2520/09/2025, Cumartesi
DHA
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

Sındırgı ilçesi kırsal Çılbırcı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.




