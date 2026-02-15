Balıkesir'i lodos vurdu: Deniz ve kara adeta birleşti

Balıkesir'de etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Altınoluk sahilinde kara ve deniz adeta birleşti. Fırtına nedeniyle Altınoluk Kordonu yaklaşık 1 metre su altında kaldı; sahil bandında bulunan çok sayıda işletme de sular altında kaldı.
Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk sahilinde saatte 90 kilometreyi aşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtınada dev dalgalar sahili aşarak caddeleri doldururken, denizin karayla birleştiği anlar kameralara yansıdı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkisini giderek artıran lodos fırtınası nedeniyle Altınoluk Kordonu yaklaşık 1 metre su altında kaldı. Sahil bandında bulunan çok sayıda işletme sular altında kalırken, işletmelerde mahsur kalan vatandaşlar araçlarıyla bölgeden uzaklaştı. Fırtınanın sabahın erken saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sahil kesimlerinden uzak durmaları konusunda uyarılar yapıldı.
Fırtına nedeniyle sahil bölgesinde maddi hasar oluşurken, ekiplerin hava şartlarının normale dönmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi.