Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Balıkesir
Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kaldırımına düştü

Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kaldırımına düştü

22:0514/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoldan yüksekte bulunan boş arsadan kopan büyük kaya parçası, şiddetli yağış sonucu yaya kaldırımına düştü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoldan yüksekte bulunan boş arsadan kopan büyük kaya parçası, şiddetli yağış sonucu yaya kaldırımına düştü.

Balıkesir Caddesi'ndeki boş arsada, yoğun yağışların ardından serbest kalan büyük kaya parçası yaya kaldırımına devrildi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı.



Ekipler, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



#Balıkesir
#Dursunbey
#Kaya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)