Balkondan düşen Metehan, azmiyle yeniden yürümeye başladı

Antalya'da 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp ağır yaralanan, kol, bacak ve kalçasında kırıklar oluşan Metehan Emek (14), 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi. Aylarca yürüyemeyen, babası olmadan evden çıkamayan Emek, fizik tedavinin ardından destek almadan adım atmaya başladı.
Antalya Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında oturan Feridun (48) ve Ebru Emek (41) çiftinin tek çocuğu Metehan Emek, geçen ocak ayında, evlerinin balkon penceresinden bahçedeki beton zemine düştü. Annesinin yerde yatan çocuğunu görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları Emek'i, hastaneye götürdü.
Kol, bacak ve kalçasında kırıklar oluşan ve çeşitli ameliyatlar geçiren Emek, 1 aya yakın süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Yürüyemediği için okuluna da devam edemeyen Emek'i, mesai sonrası eve dönen babası kucağına alarak, asansör olmadığı için 3 kat indirip bahçede tekerlekli sandalyeyle gezdirdi.