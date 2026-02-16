Baltık’ta TB3 şov

NATO’nun bu yılki en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026’ya Türkiye damgasını vuruyor.
Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), tatbikat kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini gerçekleştirdi. Tatbikatın deniz safhasında TCG ANADOLU'nun kısa pistinden kalkan TB3 SİHA, su üstü hedeflerini ikili salvo MAM-L atışında tam isabetle imha ederek tekrar gemiye indi. TB3 SİHA’nın Baltık Denizi gibi zorlu coğrafyada sergilediği performans, NATO müttefikleri tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Tatbikata katılan ülkelerin askerleri, milli SİHA'nın yaptığı atışlara tam not verdi.
SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ'NE ÖZEL UÇUŞ
Tatbikatın ilerleyen aşamalarında Bayraktar TB3'lerin kabiliyetleri en üst seviyede sergilenecek. Önümüzdeki günlerde 2 adet TB3 SİHA’nın TCG ANADOLU'dan arka arkaya kalkış yapıp koordineli bir harekat icra etmesi planlanıyor. Bu harekatta tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış gerçekleştirilmesi öngörülüyor. TB3’ler Seçkin Gözlemci Günü'nde NATO üst düzey komuta kademesine yönelik özel bir uçuş gösterimi de sunacak. Uzun menzilli uçuş görevi icra edilmesi, olası senaryolar arasında.
GÜÇLÜ CESUR HAZIR!
- Almanya'da 8 Şubat’ta başlayıp 25 Şubat’a kadar sürecek olan Steadfast Dart 2026’ya, TSK 2 bin kişilik kuvvetle katıldı. Dün NATO, 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yaptı. NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından “66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan bir piyadeyle tanışın. Güçlü, cesur, hazır” mesajı paylaşıldı. Paylaşımdaki videoda tatbikat hakkındaki düşüncelerine yer verilen Astsubay Çavuş Doğukan Durak, Türkiye'nin milli silah sistemleriyle Türk askerinin tarihsel disiplininin birleşmesiyle ortaya aşılmaz bir gücün çıktığını dile getirdi: “'Güçlüyüz, cesuruz, hazırız' parolasıyla müttefiklerimize sahada örnek duruş sergiliyoruz. Sadece tatbikat yapmıyor, her tehdide karşı hazır olduğumuzu vurguluyoruz.”