Baltık’ta TB3 şov

Almanya'da 8 Şubat’ta başlayıp 25 Şubat’a kadar sürecek olan Steadfast Dart 2026’ya, TSK 2 bin kişilik kuvvetle katıldı. Dün NATO, 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı hakkında paylaşım yaptı. NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından “66. Mekanize Piyade Tugayı'ndan bir piyadeyle tanışın. Güçlü, cesur, hazır” mesajı paylaşıldı. Paylaşımdaki videoda tatbikat hakkındaki düşüncelerine yer verilen Astsubay Çavuş Doğukan Durak, Türkiye'nin milli silah sistemleriyle Türk askerinin tarihsel disiplininin birleşmesiyle ortaya aşılmaz bir gücün çıktığını dile getirdi: “'Güçlüyüz, cesuruz, hazırız' parolasıyla müttefiklerimize sahada örnek duruş sergiliyoruz. Sadece tatbikat yapmıyor, her tehdide karşı hazır olduğumuzu vurguluyoruz.”