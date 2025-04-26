Barış için mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi ‘Çanakkale Ruhu’nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, ‘Çanakkale Ruhu’nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.





ÇANAKKALE RUHU CANLI KALACAK

Çanakkale’de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, mesajında, “Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi ‘Çanakkale Ruhu’nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, ‘Çanakkale Ruhu’nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız” ifadelerine yer verdi.





AMACIMIZ ECDADA LAYIK OLMAK

Erdoğan, en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletin, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Yeni nesillere düşen görev, kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize Çanakkale’de kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı ile gayemiz, Çanakkale’de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen, savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”





Zulme cesaretle müdahale edilmeli

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesi 63. Kuruluş Yıldönümü" programında konuştu. Özkaya, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme gözlerin ve vicdanların kapatılmaması gerektiğini belirterek “Zulümlere cesaretle ve adaletle müdahale edilmeli” dedi. “Bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı ancak o faaliyeti yürütecek olan bağımsız ve tarafsız hakimlerin varlığıyla mümkündür” diyen Özkaya, "Barış ve adaletin kıymeti, her geçen gün daha da fazla hissedilir hale geliyor" diye konuştu. Özkaya, mahkemenin yapay zekanın hukuk uygulamalarında kullanımı konusunda ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirterek "Teknolojik dönüşümü hukukun temel ilkeleriyle uyumlu hale getirme kararlılığındayız" diye konuştu.





Anayasa Mahkemesi 63 yaşında