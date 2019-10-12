Barış Pınarı Harekatı şehidine veda: Sözleşmeli er Ahmet Topçu'nun cenaze töreni yapıldı

Barış Pınarı Harekat alanında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Ahmet Topçu'nun cenazesi, dün akşam Ankara'ya getirildi. Vatani görevini yaptıktan sonra 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan şehit Ahmet Topçu için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamıt Gül, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA Barış Pınarı Harekâtı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun cenaze töreni yapıldı.

Ağabeyinin beresiyle katıldı

Şehidin babası Fevzi, annesi Müslüme, kardeşi Mertcan ve diğer yakınları, taziyeleri kabul etti. Şehidin babaannesi Ayşe ve dedesi Ahmet Topçu da tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Şehidin kardeşi Mertcan Topçu da ağabeyinin komando beresi ile katıldı. Törende, 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında top arabasına konuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Akar, şehidin babası Fevzi ve kardeşi Mertcan Topçu ile el ele tutuşarak cenazenin arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.