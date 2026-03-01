Yeni Şafak
Bartın Limanı'nda iki kuru yük gemisi çarpıştı: Kazada yaralanan olmadı

00:571/03/2026, Pazar
DHA
Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.
Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.

Bartın Limanı’nda yanaşmaya çalışan 'North Moon' isimli kuru yük gemisi, makine arızası nedeniyle demirli 'Gold Lucky' gemisine çarparak her iki gemide de hasara yol açtı, kazada yaralanan olmadı.

Bartın Limanı'nda bir kuru yük gemisi yanaştığı sırada başka bir kuru yük gemisine çarptı. Kazada 2 gemide de hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Bartın Limanı’nda meydana geldi. Limana yanaşmaya çalışan 'North Moon'' isimli gemi makine arızası nedeniyle, liman içinde demirli bulunan kuru yük gemisi 'Gold Lucky' isimli gemiye çaptı. Yaşanan kazada herhangi yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu. Liman başkanlığı idari inceleme başlattı.


