Kayseri'de minibüsten düşen bir kişi hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi. Durağa yanaşıp, duran minibüsten inmeye çalışan Sebahattin Sungur, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungur, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sungur, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.