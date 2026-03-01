Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri'de minibüsten düşen bir kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de minibüsten düşen bir kişi hayatını kaybetti

00:251/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kayseri’nin Develi ilçesinde minibüsten düşerek ağır yaralanan 71 yaşındaki Sebahattin Sungur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Develi İlçesinde inmeye çalıştığı minibüsten düşerek ağır yaralanan Sebahattin Sungur (71), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi. Durağa yanaşıp, duran minibüsten inmeye çalışan Sebahattin Sungur, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sungur, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sungur, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


#Kayseri
#minibüs
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
FED toplantı takvimi 2026: ABD Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı Türkiye saatiyle kaçta?