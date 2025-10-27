Yeni Şafak
Bartın'da şimşekler geceyi aydınlattı

23:1027/10/2025, Pazartesi
G: 28/10/2025, Salı
IHA
Gök gürültülü sağanak yağışın ve şimşeklerin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.
Bartın'da gece saatlerinde rüzgar ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Birbiri ardından çakan şimşekler, kentte görsel şölene neden oldu.

Bartın’da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Bartın’da gece saatlerinde rüzgar ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle mazgallar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Su dolan yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görevliler tarafından mazgallar yeniden açılarak, sular tahliye edildi. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Birbiri ardından çakan şimşekler, kentte görsel şölene neden oldu.

İlde gök gürültülü sağanak yağışın ve şimşeklerin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.



#Bartın
#Yıldırım
#Yağmur
#Sağanak
