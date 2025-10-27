Bartın'da şimşekler geceyi aydınlattı

Bartın’da gece saatlerinde rüzgar ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle mazgallar taştı, yollarda su birikintileri oluştu. Su dolan yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görevliler tarafından mazgallar yeniden açılarak, sular tahliye edildi. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Birbiri ardından çakan şimşekler, kentte görsel şölene neden oldu.