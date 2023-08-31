Başakşehir kentsel dönüşümde hız yükseltti: Ebruli Başakşehir projesi başlıyor

İstanbul’daki olası deprem gerçeğinden hareketle çalışmalarına devam eden Başakşehir Belediyesi, ilçedeki yapı stokunu hızla yeniliyor. Hayata geçirdiği konut ve kentsel yenileme projeleriyle hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye’ye öncü ve örnek olan mutluluğun şehri Başakşehir’in merkezinde, yemyeşil bahçelerle çevrili bir konut projesi daha başlıyor. Başakşehir Belediyesi güvencesiyle Ebruli İnşaat tarafından inşa edilecek proje kapsamında ilk etapta 263 daire satışa sunulacak. “Her ailenin hayali” sloganıyla hayata geçirilen proje, 2+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklük ve planlara sahip, depreme dayanıklı 728 daireden oluşacak.









“20 yılı aşan konut sorununu çözüme kavuşturduk”

Mutluluğun şehrinde hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başakşehir’in dört bir yanında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünün altını çizen Başkan Kartoğlu, “Mahalle mahalle, sokak sokak Başakşehir’i yenileyeceğiz. Kentsel yenileme sürecine son olarak Ziya Gökalp mahallemizi dahil ettik. Komşularımızın 20 yılı aşan konut sorununu çözüme kavuşturmak adına ilk adımı attık. Öncelikli konularımızın başında gelen kentsel yenileme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.





Başakşehir’de yeni projeler yolda





İstanbul’da konut üreten belediyeler arasında ilk sırada oldukları kaydeden Başkan Kartoğlu, “Hâlihazırda üç mahallemizde hak sahibi komşularımızla görüşmelerimizi tamamladık. Ziya Gökalp mahallemizde iki proje, Şahintepe mahallemizde altı proje, Güvercintepe mahallemizde bir proje olmak üzere toplam dokuz kentsel yenileme projemiz yolda. Bu projelerimizin inşaat çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız.” dedi.





“Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz”

Kentsel yenileme sürecine tüm Başakşehirlilerin dâhil olmasını da isteyen Başkan Kartoğlu, olası deprem gerçeğinden hareketle çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. İlçedeki yapı stokunu hızla depreme güvenli hakle getirdiklerine işaret eden Kartoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Riskli bina stoku oranımızı da her geçen gün düşürüyoruz. İlçe olduğumuz 2009 yılında riskli bina stoku oranımız yüzde 50’ydi. Riskli bina stoku oranımızı yüzde 50’den yüzde 13’e düşürdük. 2 yıl içinde riski bina stoku oranımızı yüzde 8’e, 5 yıl içinde sıfıra düşürmeyi hedefliyoruz. Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.”





“Ebruli Başakşehir şehrimize hayırlı olsun”





Yeni konut projesinin Başakşehir Belediyesi güvencesi ile inşa edileceğini belirten Başkan Kartoğlu, “Ebruli Başakşehir projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yemyeşil bahçelerle çevrili, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu parkurları ile sakinlerine hayaller kadar etkileyici bir yaşamın kapıları yeni projemizde açılacak.” ifadelerini kullandı.





“Başakşehir İstanbul’un gözbebeği”

Proje hakkında bilgi veren Ebruli İnşaat Genel Müdürü Müslim Güzel, “Başakşehir, İstanbul’un gözbebeği konumunda bulunuyor. Bölgenin prestijine bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız. Aile merkezli projemiz kapsamında, sosyal donatı alanlarımıza büyük önem veriyoruz. Değeri her geçen gün yükselen Başakşehir’de yeni bir yaşamın kapılarını hep birlikte açacağız. Cazip ödeme seçenekleriyle de kolaylık sağlayacağız. Üzerinde titizlikle çalıştığımız projemiz Türkiye’nin önemli sağlık merkezi olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne de komşu olacak.” şeklinde konuştu.



