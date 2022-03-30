Başakşehir'de Ramazan coşkusu kent meydanında yaşanacak

Başakşehirli anne ve çocuklarının eğitim gördüğü, kişisel gelişimlerine katkı sağladığı ve sosyal faaliyetlerini güçlendirdiği Anne Çocuk Merkezleri’nde yeni dönem mezuniyet heyecanı yaşandı. Necdet Yıldırım Bilgievi’nde bulunan Anne Çocuk Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan anne ve çocukların mezuniyet coşkusuna Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ortak oldu.

‘PAYLAŞTIKÇA DAHA MUTLU OLUYORUM’

Yeni bir mezuniyet heyecanını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kartoğlu, “Merkezlerimize neşeleriyle neşe katan, eğitmenlerimizin ve bizlerin yüzünü güldüren çocuklarımızı da gözlerinden öpüyorum. Her katıldığım programda Anne Çocuk Merkezilerimizi ne kadar çok sevdiğinizi bir kez daha tanık oluyorum. Özellikle yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı mutlu görmek, mutluluğunuzu paylaşmaktan mutlu oluyorum” dedi.

REKLAM

İKİ YILIN ARDINDAN GÜZEL ETKİNLİKLER

Başakşehir Kent Meydanı’ndaki ramazan hazırlıkları hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıldır düzenleyemediğimiz Ramazan etkinliklerimizde bu yıl tekrar bir araya geleceğiz. Yeni belediye binamızın da bulunduğu Başakşehir Kent Meydanı’nda, birbirinden güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Kitap fuarımızdan çocuk etkinliklerimize, söyleşilerden yarışmalara kadar birçok faaliyeti sizlerin beğenisine sunacağız” şeklinde konuştu.

Çocuklar, hem eğlendi hem de bilinçlendi

Başakşehir Belediyesi, “Kütüphanede Hayat Var” sloganıyla başlayan 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde, Başakşehir Millet Kıraathanesi’nin kapılarını Başakşehirli çocuklar için açtı. Başakşehir Belediyesi, çocukları ilçenin bilgi hazinesinde keyifli bir yolculuğa çıkardı. Türkiye’nin en büyüğü unvanına da sahip olan ve 115 bin kitabın yer aldığı, “Yetkin” ve “Güvenli Kütüphane Hizmeti” sertifikalarına sahip millet kıraathanesinde, hafta boyunca on binlerce çocuğun ağırlanması hedefleniyor.

REKLAM