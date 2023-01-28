Başakşehir’de 'Türk Resminin Panoraması Sergisi' Kapılarını Açtı

Başakşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında gerçekleştirdiği Türk Resminin Panoraması Sergisi ’ni sanatseverlerle buluşturdu. 1850’li yıllardan günümüze Türk resminin zaman içindeki yolculuğunun anlatıldığı sergide, birçok kurum arşivinde ve özel koleksiyonlarda yer alan belgeler de ilk kez görücüye çıktı. Sanatın yeni merkezi Şehir Sanat’ın ev sahipliğini yaptığı sergide, Türk resim tarihinin ivme kazandığı dönemler kavramlar, belgeler ve orijinal eserlerle gözler önüne serildi. Sanatseverler; asker ressamlardan günümüz sanatçılarına, 19. yüzyılda yurt dışında açılan sergilerden İstanbul Bienali’ne, Müze Hümayun’dan İstanbul Modern’e kadar Türk resminin gelişim süreçlerini bir arada görme fırsatı buldu.

“Türk resim sanatının 150 yılı”

Medeniyetimizin zirve dönemlerinin iyinin, güzelin ve doğrunun bir arada olduğu dönemler olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Sanatın ticarileştirildiği dönemde iyi, güzel ve doğru birbirinden ayrışır. Sanat insani faaliyetlerin de temelini oluşturmaktadır. Türk resim sanatının 150 yıllık tarihini ve bunun örneklerini göreceğiz. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında böyle bir serginin hazırlanmasının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı kavramının, hedefinin en önemli ayaklarından birini de kültür sanat ayağı oluşturuyor. Bunun güzel örneklerine şahitlik edeceğiz. Bu sergiye ev sahipliği yapan Belediye Başkanımızı da ayrıca tebrik ediyorum.” diye konuştu.

“220 belge, 46 orijinal resim”

Tarihe ışık tutan sergi hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kültür sanatın şehrinde, 1850’li yıllardan günümüze Türk resminin yaklaşık 170 yıllık muhteşem yolculuğunu sanatseverlerimizin beğenisine sunuyoruz. ‘İlklerden Güncele’ temasıyla hazırladığımız sergimizde birbirinden kıymetli 220 belge ve fotoğraf ile 46 orijinal resim yer alıyor. Belge ve fotoğraflar arasındaki birçok eser ilk kez sergileniyor.” dedi.

Tarihi eserler görücüye çıktı

Serginin büyük gayret ve özenle hazırlandığının altını çizen Başkan Kartoğlu, “Sergimiz, ilklerin ve enlerin şehri Başakşehir’e ve 100’üncü yılı içinde bulunduğumuz Cumhuriyetimize çok yakışacağına inanıyorum. Sanatseverlerimizin yanı sıra gençler ve güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerimiz için de harika fırsat olacak. Türk resminin yaklaşık iki asrını ve ivme kazandığı dönemleri belgeler, fotoğraflar ve orijinal eserler üzerinden görme imkânına kavuşacaklar.” ifadelerini kullandı.

13 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek