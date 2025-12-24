Başıboş köpeğe çarpan aracın sürücüsü yaraladı

Tekirdağ'da Çorlu'dan Yenice Mahallesi istikametinde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan köpeğe çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki aracın yola çıkan başıboş köpeğe çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.
Kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde Çorlu’dan Yenice Mahallesi istikameti 2. kilometrede meydana geldi. Yenice yönüne seyreden G.G. idaresindeki hafif ticari araç iddiaya göre, bir anda yola fırlayan köpeğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.