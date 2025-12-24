Yeni Şafak
Başıboş köpeğe çarpan aracın sürücüsü yaraladı

23:4624/12/2025, Çarşamba
IHA
Tekirdağ'da seyir halindeyken yola birden köpek atladı
Tekirdağ'da seyir halindeyken yola birden köpek atladı

Tekirdağ'da Çorlu'dan Yenice Mahallesi istikametinde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan köpeğe çarpan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki aracın yola çıkan başıboş köpeğe çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.


Kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde Çorlu’dan Yenice Mahallesi istikameti 2. kilometrede meydana geldi. Yenice yönüne seyreden G.G. idaresindeki hafif ticari araç iddiaya göre, bir anda yola fırlayan köpeğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Köpek olay yerinden kayboldu

Kazayla ilgili konuşan araçtaki yolcu,
"Yoldan geçen başıboş bir köpeğe çarptık. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazadan sonra da köpek olay yerinden uzaklaştı. Şoför arkadaşımız tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi"
dedi.


