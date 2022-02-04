​Başkan Özdemir’den maça davet

Niğde Belediyespor bayan voleybol takımı 6 Şubat Pazar günü saat 13.30 da Tarsus Belediyespor’la karşılaşacak. Kent ormanının arkasında bulunan Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilecek karşılaşma takımımız için önemli bir karşılaşma olacak.

3. ligde mücadele eden Niğde Belediyespor Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı 05.02.2022 Cumartesi günü Saat 14.00’de Melikgazi Belediye Spor Bedensel Engelliler Basketbol Takımını misafir edecek. Maç yine Merkez Spor Salonunda oynanacak.

Bu hafta gerçekleşecek olan bu maçlarla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir;

“Bu zamana kadar sporcularımızın hep yanında olduk bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyespor olarak bu zamana kadar birçok alanda birçok başarıya imza atmış durumdayız. Sporcularımız gerçekten göğsümüzü kabartan başarılar gösteriyorlar. Bayan voleybol ve bedensel engelliler basketbol takımlarımız bu hafta önemli karşılaşmalara çıkacaklar. Tüm Hemşerilerimizi Belediyesporumuzun bu maçlarında görmek istiyoruz. Buradan bütün vatandaşlarımızı maçlarımızı izlemeye davet ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.