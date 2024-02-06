Başkent metro ağlarıyla örülecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kahramanmaraş Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu. Burada yaptığı konuşmada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını belirten Altınok, "O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o resimler'' ifadelerini kullandı.