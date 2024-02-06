|
Gündem

Başkent metro ağlarıyla örülecek

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara’yı metro ağlarıyla örerek trafiği büyük ölçüde rahatlatacaklarını ifade etti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:26 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Keçiören’de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) açılışına katılan Altınok, “Havalimanı yolu metromuzu ihaleye çıkıyoruz. Havaalanından gelecek Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz, Saray, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Etlik Şehir Hastanesi. Oradan da bir ringle de Kuyubaşı’na bağlayacağız. Yani Keçiören’deki metro ağımızı genişleteceğiz. Ankara’yı da ne yapacağız, metro ağlarıyla öreceğiz. 2-3 üç ay içerisinde Keçiören trafiğini rahatlatacağız” ifadelerini kullandı.




#Turgut Altınok
#Yerel Seçim
#Siyaset
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde TOKİ'den geldi: İstanbul ve Ankara'da yeni projeler başlatılıyor