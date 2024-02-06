Başkent metro ağlarıyla örülecek

Keçiören’de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) açılışına katılan Altınok, “Havalimanı yolu metromuzu ihaleye çıkıyoruz. Havaalanından gelecek Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitemiz, Saray, Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Etlik Şehir Hastanesi. Oradan da bir ringle de Kuyubaşı’na bağlayacağız. Yani Keçiören’deki metro ağımızı genişleteceğiz. Ankara’yı da ne yapacağız, metro ağlarıyla öreceğiz. 2-3 üç ay içerisinde Keçiören trafiğini rahatlatacağız” ifadelerini kullandı.
Turgut Altınok.
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2 saat önce