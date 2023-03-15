Başkentte 3 örgüte 6 operasyon

Başkentte terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ’a yönelik 6 operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 30’u yakalandı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. FETÖ’nün askeri lise sınav sorularını ele geçirerek örgüt mensuplarına dağıtmasına yönelik soruşturma kapsamında, soruları dağıttıkları veya temin ettikleri uzmanların teknik raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalandı. FETÖ’ye yönelik ikinci operasyon örgütün jandarma mahrem yapılanmasına gerçekleştirildi. Örgütle irtibatı tespit edilen 10 şüpheliden 9’u yakalandı. Şüpheliler hakkında itirafçı beyanları ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfe telefonların ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.