Başkentte festival zamanı

Başkent Kültür Yolu Festivali, 7’den 70’e herkes için planlanmış 300’ü aşkın etkinlik ve 500 sanatçı ile Ankara’ya canlılık katacak. 28 Mayıs’ta başlayıp 12 Haziran’a kadar sürecek festivalin rotası Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü, August Tapınağı, Roma Hamamı, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Etnoğrafya Müzesi gibi yaklaşık 4,7 kilometrelik güzergah üzerinde gerçekleşecek. Mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya kadar farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturacak festivale katılım ücretsiz.

Öte yandan gastronomi ile ilgili çeşitli faaliyetler de kültür yolu festivallerinde yer alacak. Çocuklar için de pek çok etkinliğin yer alacağı festivalde, ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler, Karagöz gösterileri minik sanatseverlerle buluşacak. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde seramik yapımı ve sikke basımı atölyesi de keyifli anlat yaşatacak. Festivalin son günü CSO Ada Ankara Yerleşkesi ‘Ezo Sunal - Lalala Çocuk Konseri’ne ev sahipliği yapacak.

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HAYAT Çocuklar da ‘Kültür Yolu’nda