Başkentte fırtına konteyner evi devirdi: Bir ölü

Olay, İlhanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Gün boyu devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan bir konteyner ev devrildi. Konteyner evin içinde bulunan Üçler K. isimli vatandaş konteynerinin içerisinde savularak kafasını çarptı. Konteynerinin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.