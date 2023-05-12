Başkentte 'Pakistan Sivil Ödülleri' töreni düzenlendi: İki ülke ve iki millet arasındaki dostluğun ebedi nişanı olacak

Büyükelçi Cüneyd, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi adına Pakistan Sivil Ödülleri'ni, ülkelerine yaptıkları seçkin hizmetler ve Pakistan-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeleri dolayısıyla Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asuman Belen Özcan ile Pakistan İzmir Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren'e takdim etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, ödül alanları tebrik etti.

Yüzyıllar öncesine dayanan Pakistan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin, dini, kültürel ve manevi mirasa bağlı olduğunu belirten Cüneyd, bu ilişkinin önceki nesillerin samimi ve özverili çabalarından beslendiğini kaydetti.

Cüneyd, "Şimdi de onu daha da güçlendirmek ve bu kutsal emaneti gelecek nesillerimize aktarmak sorumluluğu bize düşüyor" dedi.

Törende konuşan Vali Şahin de iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkılarından dolayı Prof. Dr. Özcan ve Fahri Başkonsolos Eren'e teşekkür etti.