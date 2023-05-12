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Başkentte 'Pakistan Sivil Ödülleri' töreni düzenlendi: İki ülke ve iki millet arasındaki dostluğun ebedi nişanı olacak

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Pakistan Sivil Ödülleri" takdim töreni yapıldı. Büyükelçiliğin rezidansında düzenlenen törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve iş insanları katıldı.

10:06 . 12/05/2023 الجمعة
AA
Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar.

Büyükelçi Cüneyd, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi adına Pakistan Sivil Ödülleri'ni, ülkelerine yaptıkları seçkin hizmetler ve Pakistan-Türkiye ilişkilerini güçlendirmeleri dolayısıyla Ankara Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Asuman Belen Özcan ile Pakistan İzmir Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren'e takdim etti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Cüneyd, ödül alanları tebrik etti.

Yüzyıllar öncesine dayanan Pakistan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin, dini, kültürel ve manevi mirasa bağlı olduğunu belirten Cüneyd, bu ilişkinin önceki nesillerin samimi ve özverili çabalarından beslendiğini kaydetti.

Cüneyd, "Şimdi de onu daha da güçlendirmek ve bu kutsal emaneti gelecek nesillerimize aktarmak sorumluluğu bize düşüyor" dedi.

Törende konuşan Vali Şahin de iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkılarından dolayı Prof. Dr. Özcan ve Fahri Başkonsolos Eren'e teşekkür etti.

Şahin, ödüllerin iki ülke ve iki millet arasındaki dostluğun ebedi olacağına işaret ettiğini söyledi.

#Pakistan
#Ankara Büyükelçiliği
#Pakistan Sivil Ödülleri
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