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BASKİ’yle çözüme kavuştu

20 ilçede, 1 milyar 715 milyon 146 bin TL yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, şehrin birçok noktasında kronikleşmiş olan içme suyu ve kanalizasyon sorunlarının tamamını çözüme kavuşturdu.

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BASKİ’yle çözüme kavuştu
BASKİ’yle çözüme kavuştu

2019’dan bu yana gerçekleştirdiği alt yapı ve çevre yatırımlarıyla şehrin çehresini değiştiren Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ, 20 ilçede, 1 milyar 715 milyon 146 bin TL yatırım yaptı. İhtiyaç sahibi ailelerin içme suyu faturalarında yüzde 20, öğrenciler içinde yüzde 50 su indirimi yaptı. Hayata geçirilen projelerle kronikleşen su sorunlarının tamamen önüne geçilirken Marmara ve Ege Denizi ile su kaynaklarına kontrolsüz atık su deşarjları engellendi, şehrin her noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlandı. 2019 yılı öncesinde 1 milyon 180 bin kişi kapasiteli 24 adet atık su artıma tesisiyle Balıkesir’e hizmet veren BASKİ; 2019’dan sonra ise 8’i ileri biyolojik arıtma tesisi olmak üzere tesis sayısını 32’ye, kapasitesini ise 1 milyon 317 bin kişiye çıkardı. İnşası devam eden, projelendirilen atık su arıtma tesislerinin de devreye girmesiyle birlikte Balıkesir, 45 atık su arıtma tesisiyle 2,5 milyon insana hizmet edebilecek kapasiteye ulaşan bir arıtma tesisi ağına sahip olacak.

Yeni tesisler devreye girecek

Sındırgı, Savaştepe ve Susurluk’ta yapılan arıtma tesislerinin açılışlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra Bandırma’da 173 bin kişi kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Erdek’te 62 bin 750 kişi kapasiteli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapımını da sürdürüyor.
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