Başörtüsü düşmanına 10 ay ceza!

04:0019/12/2025, Cuma
G: 19/12/2025, Cuma
Mehmet Oğuz Tongsir.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu'nun, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin açılan davada karar çıktı.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Oğuz Tongsir’in üzerine atılı “nefret ve ayrımcılık” suçunu işlediğini belirterek Tongsir’in, “bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanık Okan Oba’nın ise üzerine atılı aynı suça ilişkin sanığın kasta dayalı bir kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, sanığın beraatine karar verilmesi istendi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Oğuz Tongsir’i “nefret ve ayrımcılık” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, takdiren indirim uygulayarak bu cezayı 10 aya indirdi. Mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.



