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ANKARA

Batıda güven yok

Polis Akademisi “Çağdaş Yaklaşımlar” başlıklı bir rapor hazırladı. Pandemiden sonra ABD ve Avrupa’da yaşanan isyan ve yağma gibi kitlesel eylemlere dikkat çekildi. Türkiye’nin kolluk kuvvetleriyle bu tür sorunları aştığı vurgulandı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Batıda güven yok
ABD’de yaşanan yağmaların önü alınamıyor.

Koronavirüs sürecindeki güvenlik paradigmaları araştırıldı. Polis Akademisi’nin hazırladığı Güvenlik Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Raporu’nda, pandemiden sonra ortaya çıkan yeni güvenlik zaafları ele alındı. Halk isyanları ve yağma gibi kitlesel eylemlerden en çok Batılı ülkelerin etkilendiği vurgulandı. ABD ve Avrupa’da yaşanan yağmalara dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin kolluk kuvvetleriyle bu tür sorunları aşabilen güçlü bir ülke olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE’DEN TAM UYUM

  • Türkiye’nin pandemide aldığı önlemlerle güvenlik paradigmasına uyum sağladığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: “ABD’de yaşanan market yağmalama ve temizlik ürünleri savaşları bu durumu ortaya koymaktadır. Kriz ortamında iç güvenliğin yeterince sağlanamaması çatışmalara neden olabilmektedir. Bu durum toplumdaki huzursuzluğun artmasına ve hükümet karşıtı gösterilere de neden olabilmektedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve Sırbistan’da bu yaşanmıştır.”

ABD BU YÜZDEN ÇEKİLDİ

Kovid-19’dan sonra tüm dünyada güvenlik algısının değiştiğine, büyük salgınların yalnız iç güvenliği değil dış güvenliği de doğrudan etkilediğine yer verilen raporda, ABD’nin Afganistan’dan çıkmasının da bunun sonucu olduğu kaydedildi: “Nitekim arka planında farklı süreçler olmakla birlikte ABD’nin Afganistan ve bazı diğer bölgelerden askerini çekmesini ya da bu süreci hızlandırmasını, salgının çıktılarından birisi olarak değerlendirmek mümkündür.”

ABD'de akılalmaz görüntüler: Hareket halindeki treni yağmaladılar
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Amerika Los Angeles'ta alışveriş devi Amazon'un ürünlerini taşıyan bir tren yağmalandı.<br><br>
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Los Angeles'ta aylardır hırsızların meskeni haline gelen yük trenlerinin geçtiği bölge adeta savaş alanı gibi. <br><br>
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Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.<br><br>
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İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı.<br><br>
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Yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.<br><br>
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Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı.<br><br>
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Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi.<br><br>
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Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.<br><br>
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ABD'de akılalmaz görüntüler: Hareket halindeki treni yağmaladılar
Son dönemde ABD'de yaşanan yağma ve hırsızlık olaylarının son kurbanı alışveriş devi Amazon oldu. Online alışveriş paketlerini taşıyan kargo treni Los Angeles'ta baskına uğradı. Suçluların trenlere atlayıp konteynırları zorla açmasının ardından binlerce paket raylara saçıldı. Ortada kalan paketler de hırsızlara yem oldu.

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