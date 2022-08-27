Batıda güven yok

Koronavirüs sürecindeki güvenlik paradigmaları araştırıldı. Polis Akademisi’nin hazırladığı Güvenlik Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Raporu’nda, pandemiden sonra ortaya çıkan yeni güvenlik zaafları ele alındı. Halk isyanları ve yağma gibi kitlesel eylemlerden en çok Batılı ülkelerin etkilendiği vurgulandı. ABD ve Avrupa’da yaşanan yağmalara dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin kolluk kuvvetleriyle bu tür sorunları aşabilen güçlü bir ülke olduğunun altı çizildi.

TÜRKİYE’DEN TAM UYUM

Türkiye’nin pandemide aldığı önlemlerle güvenlik paradigmasına uyum sağladığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: “ABD’de yaşanan market yağmalama ve temizlik ürünleri savaşları bu durumu ortaya koymaktadır. Kriz ortamında iç güvenliğin yeterince sağlanamaması çatışmalara neden olabilmektedir. Bu durum toplumdaki huzursuzluğun artmasına ve hükümet karşıtı gösterilere de neden olabilmektedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve Sırbistan’da bu yaşanmıştır.”

ABD BU YÜZDEN ÇEKİLDİ

Kovid-19’dan sonra tüm dünyada güvenlik algısının değiştiğine, büyük salgınların yalnız iç güvenliği değil dış güvenliği de doğrudan etkilediğine yer verilen raporda, ABD’nin Afganistan’dan çıkmasının da bunun sonucu olduğu kaydedildi: “Nitekim arka planında farklı süreçler olmakla birlikte ABD’nin Afganistan ve bazı diğer bölgelerden askerini çekmesini ya da bu süreci hızlandırmasını, salgının çıktılarından birisi olarak değerlendirmek mümkündür.”

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