Batman Valiliği açıkladı: Dodan’ın ‘Kürtçe şarkı yasak’ denilerek engellendiği haberleri yalan

Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen Dodan Özer'in polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen Özer'e polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.
Haberler asılsız çıktı
Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir" ifadelerine yer verildi.