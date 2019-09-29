Batman Valiliği açıkladı: Dodan’ın ‘Kürtçe şarkı yasak’ denilerek engellendiği haberleri yalan

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Depremde telefonların çekmemesi ulusal güvenlik sorunu: Konu MGK'da ele alınsın

İstanbul'da yaşanan depremin ardından GSM firmalarının hizmet verememesinin yankıları sürüyor. İlgili şirketler 'sorun bizden kaynaklı değil' dese de vatandaş inanmıyor. Yenisafak.com sürecin askeri boyutunu, mevcut sistemin aksaklıklarını ve drone kullanılarak bu sorunun nasıl aşılabileceğini farklı isimlerle konuştu. Yeni Şafak'a bilgi veren kaynaklar, cep telefonu firmalarının servis sağlayıcılarının büyük çoğunluğunun deprem bölgesinde olduğunu, yedeklerin de yine aynı şekilde deprem bölgesinde korunduğuna dikkat çekti.