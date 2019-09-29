Gündem Batman Valiliği açıkladı Dodanın Kürtçe şarkı yasak denilerek engellendiği haberleri yalan
BATMAN

Batman Haberleri: Batman'da Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği iddiası

Batman Valiliği açıkladı: Dodan’ın ‘Kürtçe şarkı yasak’ denilerek engellendiği haberleri yalan

Şarkıcı Dodan Özer'in Batman'da bir kafede "Ey Dilbere" türküsünü söylerken, mekana gelen polisler tarafından "Kürtçe türkü yasak olduğu" gerekçesiyle elinden mikrofonun alındığı iddia edilmişti. İddialara sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Batman Valiliği iddiayı reddederek, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Dodan Özer
Dodan Özer

Batman Valiliğince, Kürtçe şarkı söyleyen Dodan Özer'in polisin müdahalede bulunduğu iddiası yalanlandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Kürtçe şarkı söyleyen Özer'e polisin müdahale ettiğine ilişkin yer alan ve kısa sürede yayılan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Haberler asılsız çıktı

Açıklamada, "Sosyal medyada 'Batman'da polisin Kürtçe şarkı söyleyen sanatçıyı engellediği' yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Yapılan işlem alkol satışı ve canlı müzik ruhsatı olmadan çalışan iş yerine uygulanan faaliyetten ibarettir" ifadelerine yer verildi.

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