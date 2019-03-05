Batman Valiliği intihar haberini yalanladı

Batman Valiliği, sosyal medyada üzerinden yayılan "Batman'da Korkunç Olay İntihar Etti" konulu haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik haberleri yalanlarken Ayşe Arslanoğlu isimli şahsa ait herhangi bir kaydın olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

05 Mart 2019 günü sosyal medya üzerinden "Batman'da Korkunç Olay İntihar Etti" konulu haberde adı geçen Ayşe Arslanoğlu isimli şahsa ait herhangi bir kaydın olmadığı, böyle bir intihar olayının gerçekleşmediği çıkan haberlerin tamamen asılsız ve maksatlı yapıldığı anlaşılmıştır.