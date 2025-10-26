Batman’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Batman’ın Binatlı köyü mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde yangın çıktı, olayda can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta maddi hasar oluştu.
Batman’da seyir halindeki otomobil alev aldı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Binatlı köyü mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.