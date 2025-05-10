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Bayburt'ta bir bozayı yiyecek bulamayınca etrafa saldırdı: Aç ayı köy camisinin yemekhanesini ve çay ocağını dağıttı

Bayburt'ta bir bozayı yiyecek bulamayınca etrafa saldırdı: Aç ayı köy camisinin yemekhanesini ve çay ocağını dağıttı

10:0510/05/2025, Cumartesi
IHA
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Yemekhanenin de kapısını kıran ayı, bir süre mutfak kısımda dolaşarak yiyecek aramaya başladı.
Yemekhanenin de kapısını kıran ayı, bir süre mutfak kısımda dolaşarak yiyecek aramaya başladı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünün cami yemekhanesine ve çay ocağına aç olduğu tahmin edilen bir bozayı girdi. Aç ayı, yemekhanenin altını üstüne getirdi, etrafta bulunan eşyalara zarar verdi.

Yemekhanenin penceresinden içeri girmek isteyen ayı, koca patisiyle tek seferde camı paramparça etti daha sonra kırdığı pencereden içeri girdi. Camla beraber patisini de parçalayan ayının kanları pencere pervazlarına, yol kenarlarına damladı. Yemekhanenin de kapısını kıran ayı, bir süre mutfak kısımda dolaşarak yiyecek aramaya başladı.

Bozayı, yiyecek bulamayınca mutfak eşyalarını sağa sola fırlatıp, etrafı dağıttı. Caminin yemekhanesine yabancı birinin girmesinden şüphelenen köy sakinleri, kanlarla birlikte ayının pati izlerini görünce yemekhaneye ayının girdiğine emin oldular. Cami etrafını dolaşan vatandaşlar, ayının kan izlerini muhtarlığın penceresinin üstünde de gördüler.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, ayının havalı camı kıramadığını bu nedenle muhtarlık binasına giremediğini belirtti.



#Bayburt
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