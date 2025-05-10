Bayburt'ta bir bozayı yiyecek bulamayınca etrafa saldırdı: Aç ayı köy camisinin yemekhanesini ve çay ocağını dağıttı

Yemekhanenin penceresinden içeri girmek isteyen ayı, koca patisiyle tek seferde camı paramparça etti daha sonra kırdığı pencereden içeri girdi. Camla beraber patisini de parçalayan ayının kanları pencere pervazlarına, yol kenarlarına damladı. Yemekhanenin de kapısını kıran ayı, bir süre mutfak kısımda dolaşarak yiyecek aramaya başladı.