Gündem Bayburtta vahşet Velayeti annelerine verilince iki küçük çocuğunu katletti
BAYBURT

Bayburt'ta vahşet: Velayeti annelerine verilince iki küçük çocuğunu katletti

Bayburt'ta çocuklarının velayeti boşandığı eşine verilen 35 yaşındaki çoban Erdoğan Acar, pompalı tüfekle 7 ve 8 yaşlarındaki 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Haber Merkezi DHA
Çocuklarını öldüren baba aynı silahla yaşamına son verdi.
Çocuklarını öldüren baba aynı silahla yaşamına son verdi.


Korkunç olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi. Eşinden boşandığı öğrenilen çoban Erdoğan Acar, çocukları Hatice (8) ile Mücahit'in (7) velayetlerinin anneye verildiğini öğrendi.

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Acar, pompalı tüfekle önce çocuklarını ardından kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı ile eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri baba ve 2 çocuğunun öldüğünü belirledi.

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Cenazeler olay yeri incelemesinin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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