Bayğaralar suç örgütü çökertildi: 287 şüpheli adliyede

09:2116/04/2026, Perşembe
Suçtan elde edilen yaklaşık 50 milyon lira değerindeki 2 iş yeri ile 5 araca da el konuldu.
Adana merkezli 8 ilde Bayğaralar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 287 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme', '6136 SKM' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işledikleri tespit edilen 287 şüphelinin kimliği belirlendi. Bu tespitler üzerine geçen ekipler, 13 Nisan'da Adana merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Antalya, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 287 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2'si otomatik 18 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği, 1128 fişek ve mermi, 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 lira ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 milyon lira değerindeki 2 iş yeri ve 5 aracına da el konuldu.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 287 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



