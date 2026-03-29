Bayındır’da acı olay: Dereden geçmek isterken hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Sarıyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hilmi Dınga motosikletiyle dereden geçmek isterken hayatını kaybetti.
İzmir Sarıyurt Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında derede hareketsiz halde bulunan Dınga’yı fark eden köylüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hilmi Dınga’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dınga’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.