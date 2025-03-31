Bayrama kavuştuk: Camiler dolup taştı

Türkiye’nin dört bir yanında dün bayram coşkusu yaşandı. On bir ayın sultanı Ramazan’ı uğurlayan Müslümanlar, sabah camilere koşarak bayramı karşıladı. Önce cemaatle bayramlaşan vatandaşlar, ardından sevdikleriyle kucaklaşmak için yola koyuldular.





AYASOFYA VE ÇAMLICA'YA AKIN

İstanbul'daki camilerde bayram namazı, vatandaşların yoğun katımıyla eda edildi. Namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte camilere gelmeye başladı. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelenler ile yerli ve yabancı turistler, kısa sürede kentteki tarihi ve büyük camileri doldurdu. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, bazıları namaz için Ayasofya Meydanı'nda saf tuttu. Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazı kılmak isteyen yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda vatandaş, Ramazan Bayramı'nı burada karşıladı. Vatandaşlar camiyi kısa sürede doldururken, cami içerisinde üst kat kadınlar için ayrıldı. Burada bayram namazı kılmak için Libadiye Tüneli'ni kullananlar, bölgede uzun araç kuyruğu oluştururken, camiye çıkan ara yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı.





HAVA GÜZEL TRAFİK KİLİT

Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerdeki kalabalık dikkati çekti.





BAŞKENTTE BAYRAM SEVİNCİ

Başkentte çok sayıda kişi, bayram namazını Kocatepe ile Hacı Bayram Veli camilerinde kıldı. Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliği yaşanan başkentte, vatandaşlar camileri doldurdu. Bazı vatandaşlar ise cami avlusunda saf tuttu. Farklı ülkelerden Müslümanlar, camilere geleneksel kıyafetleriyle gelirken, bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı. Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle sarılarak yaşadı. Cami avlularında çikolata, şeker, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazı dolayısıyla camileri doldurdu.





KKTC'DE BİRLİK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa kentindeki Osman Fazıl Polat Paşa Camisi'ne akın eden Müslümanlar, bayram namazı için saf tuttu. KKTC'deki camilerin tamamında 'bayram ruhu' ve 'birliktelik' konulu vaazlar verildi.





Kilometrelerce uzayan tebrik kuyruğu

Anadolu'nun birçok mahallesinde bayram namazı sonrası tebrikleşmek için uzun kuyruklar oluştu. Bursa İnegöl’de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Binden fazla kişi sıraya girerek bayramlaştı. Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir mahallede de namazın ardından vatandaşların bayramlaşma geleneği devam etti. Hatay'ın Yayladağı ilçesi Bezge mahallesinde yaşayanlar da Osmanlı döneminden kalma toplu bayramlaşma geleneğini uzun yıllardır sürdürüyor.





90 bin camide Filistin için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan Bayramı namazı sonrasında Türkiye'deki 90 bin camide, başta Filistin olmak üzere tüm mazlumlar, şehitler ve Mehmetçikler için dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camii'nde gerçekleştirilen dua programına katıldı. Burada bayram namazını kıldıran ve hutbe irat eden Erbaş, daha sonra şehitler ve dünyadaki tüm mazlumlar için dua etti. Erbaş, duasında bilhassa Gazze'de, işgalcilerin zulmü altında ezilen, vatanını, yurtlarını korumak için mücadele edenlerin muzaffer olması temennisinde bulunarak, bütün İslam aleminin Gazzelilere yardımda birlik, beraberlik içinde olmasını diledi.





Şehitliklerde hüzün var

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitliklerde yoğunluk vardı. Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etti. Bayramın birinci gününde sabahtan itibaren şehitliğe gelen aileler, şehitlerinin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Ailelerin küçük çocukları, kabristana gelen şehit yakınlarına çikolata ikram etti. Kuzey Irak'ta 1995 yılında şehit düşen Piyade Er Ertan Kolay'ın kardeşi Hasan Kolay, "30 sene olmuş ama sanki dün olmuş gibi. Bayram ama evimiz yine sessiz ve sakin. Allah kimsenin başına vermesin" ifadelerini kullandı. Ankara’da da şehit yakınları ve gaziler, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Cebeci Asri Şehitliği’ni ziyaret etti. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda 30 Ocak 2016’da şehit düşen ve ‘Tabuta sığmayan şehit’ olarak bilinen Piyade Uzman Çavuş Selçuk Paker’in Annesi Sevgi Taşdemir, oğlunun hayatta en çok istediği şeyin şehadet olduğunu belirtti. Bir şehit annesi olarak son günlerde yaşanan olaylara ilişkin de konuşan Taşdemir, "Her polis ve her asker bir şehit adayıdır. Onları da doğurup büyüten analar var. Vatan, bayrak, ezan uğruna polis oldular ve şehit oldular" dedi.





Deprem mezarlığına koştular

6 Şubat depremlerinde vefat edenlerin yakınlar bayramın ilk gününde sevdiklerinin kabirlerine koştu. Mezarları sulayarak gözyaşları içerisinde dua eden depremzede vatandaşlar, yürekleri burktu. Depremde kaybettiği kızının mezarının başında gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne Cemile Keleş, "Bizim evimiz gecekonduydu. Biz depremden kurtulduk ama kızım 6 katlı binanın altında kaldı. Binanın enkazından 5 gün sonra cenazesi çıktı. Nasıl özlediğimi bilemezsiniz. Bir kız bir oğlan iki çocuğu arkasında bıraktı. Allah evlat acısını kimselere vermesin" dedi.





Dünya saf tuttu

Dünyanın Müslümanı, dün sabah bayram namazı için bulundukları ülkelerdeki camilerde saf tuttu. Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazında camilere akın etti. Camilere sığmayan binlerce kişilik cemaat caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Müslümanlar, sokaklarda uygun yerlere seccadelerini sererek bayram namazını eda etti.Hollanda'da sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etti. İtalya'nın başkentindeki Roma Büyük Camisi'nde yoğunluk sebebiyle namaz birden fazla kez kılındı.





4 milyon Müslüman Kabe'de buluştu

Mekke’de 4 milyondan fazla Müslüman, Mescid-i Haram’da bayram namazını kıldı. Ramazan Bayramı kutsal topraklarda coşkuyla karşılandı. Ramazan ayını ibadet için kutsal topraklarda geçiren 4 milyondan fazla Müslüman, Kabe’de buluştu. Gece yarısından itibaren Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan milyonlarca Müslüman, Ramazan ayının sona ermesiyle Mescid-i Haram’da bayram namazını kıldı.



