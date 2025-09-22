Bayrampaşa Belediyesi’ndeki 'rüşvet' operasyonunda kritik isim itirafçı oldu: Paraları parça parça gönderdim

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan iş adamı Altan Yangel, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Yangel, belediye ile otopark kiralama sürecinde yaşanan rüşvet iddiaları, para transferleri ve belediye içindeki siyasi bağlantılara dair ayrıntılar verdi. Görevden alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun talimatıyla toplamda 300 bin lirayı Belediye Meclis üyesi akrabası Ersin Bilal'e ve kız kardeşinin hesabına aktardığını belirten Yangel, "Ersin'in ev kirasını da ben ödedim" dedi.
Yangel, ifadesinde Mart 2024 seçimlerinin ardından Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi olan akrabası Ersin Bilal aracılığıyla belediyeye ait bir otoparkın kendisine tahsis edildiğini söyledi. İddiasına göre; Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile yapılan görüşmede otopark için belirlenen ücret üzerinden 20 bin TL indirim yapıldı. Mutlu ayrıca ruhsat işlemleri için Ersin’in hesabına 50 bin TL gönderilmesi gerektiğini ifade etti.
"Kendisine ve kardeşine para yolladım, ev kirasını ben ödedim"
Otopark için verilen 'ücretsiz yer' sözü de tutulmadı
Otopark işletmesini devraldıktan sonra belediyenin 10 resmi araç, 10 engelli aracı ve 10 şehit/gazi yakını için ücretsiz park alanı istediğini belirten Yangel, ancak bunun kira sözleşmesine yazılmadığını söyledi.
Belediyenin ticari taahhütlerini de yerine getirmediğini, bu nedenle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.
BMW krizi: Kaza karıştı deyip olay çıkarttılar
İfadede dikkat çeken bir diğer konu, Oğulcan Konat ile yaşanan lüks araç tartışması oldu. Yangel, Konat’ın otoparka bıraktığı aracın çalışanlar tarafından kazaya karıştığını ve sonrasında Konat ile Çağa Konat’ın otoparkta olay çıkardığını anlattı.
"Beni kasa gibi kullandılar"
Suçlamaları reddetti
12 Eylül 2025’te operasyon başladığında panikleyip birkaç gün kaçtığını belirten Yangel, ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne kendi isteğiyle teslim olduğunu vurguladı.
Yangel, tüm detayları içtenlikle anlattığını ancak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Benim adıma hüküm verilmesin, isnat yapılmasın” dedi. Avukatı ise müvekkilinin kendi iradesiyle teslim olduğunu hatırlatarak serbest bırakılmasını talep etti.