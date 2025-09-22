Yeni Şafak
Bayrampaşa Belediyesi’ndeki 'rüşvet' operasyonunda kritik isim itirafçı oldu: Paraları parça parça gönderdim

19:3222/09/2025, Pazartesi
G: 22/09/2025, Pazartesi
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan ve görevden alınan Hasan Mutlu'nun akçeli işleri ortaya çıkıyor.
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan ve görevden alınan Hasan Mutlu'nun akçeli işleri ortaya çıkıyor.

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan iş adamı Altan Yangel, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. Yangel, belediye ile otopark kiralama sürecinde yaşanan rüşvet iddiaları, para transferleri ve belediye içindeki siyasi bağlantılara dair ayrıntılar verdi. Görevden alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun talimatıyla toplamda 300 bin lirayı Belediye Meclis üyesi akrabası Ersin Bilal'e ve kız kardeşinin hesabına aktardığını belirten Yangel, "Ersin'in ev kirasını da ben ödedim" dedi.

Yangel, ifadesinde Mart 2024 seçimlerinin ardından Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi olan akrabası Ersin Bilal aracılığıyla belediyeye ait bir otoparkın kendisine tahsis edildiğini söyledi. İddiasına göre; Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile yapılan görüşmede otopark için belirlenen ücret üzerinden 20 bin TL indirim yapıldı. Mutlu ayrıca ruhsat işlemleri için Ersin’in hesabına 50 bin TL gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Yangel, evrakların Baypaş Müdürü Halil İbrahim Yıldırım’ın yanında imzalandığını belirterek,
“Ben yalnızca kira sözleşmesine imza attım ve işletmeye başladım. İhale sürecine ilişkin detayları bilmiyorum
” dedi.

"Kendisine ve kardeşine para yolladım, ev kirasını ben ödedim"

Yangel, Mutlu’nun talimatıyla toplam 300 bin TL’yi önce Ersin Bilal’in, ardından kız kardeşinin hesabına bölünmüş şekilde aktardığını anlattı.
Ayrıca Ersin’in isteğiyle kız kardeşini kendi şirketinde sigortalı yaptığını dile getirdi.
Yangel,
“Ersin’in ev kirasını da ben ödedim. Oğulcan’ın talebiyle de iş yerimden bazı kişilere ödeme yaptım”
diye konuştu.
Hasan Mutlu

Otopark için verilen 'ücretsiz yer' sözü de tutulmadı

Otopark işletmesini devraldıktan sonra belediyenin 10 resmi araç, 10 engelli aracı ve 10 şehit/gazi yakını için ücretsiz park alanı istediğini belirten Yangel, ancak bunun kira sözleşmesine yazılmadığını söyledi.

Belediyenin ticari taahhütlerini de yerine getirmediğini, bu nedenle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

BMW krizi: Kaza karıştı deyip olay çıkarttılar

İfadede dikkat çeken bir diğer konu, Oğulcan Konat ile yaşanan lüks araç tartışması oldu. Yangel, Konat’ın otoparka bıraktığı aracın çalışanlar tarafından kazaya karıştığını ve sonrasında Konat ile Çağa Konat’ın otoparkta olay çıkardığını anlattı.

Çağa Konat’ın,
“Siz eşkıya mısınız? Hasan’a haber verdiniz mi?”
sözleri üzerine Ersin Bilal’in devreye girdiğini aktardı.
Yangel, aracın tamir edilmesi yerine yenisinin istendiğini,
piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan aracın yerine 1 milyon 600 bin TL’ye siyah renkli yeni bir BMW 5.20 alındığını, plakasının da değiştirildiğini söyledi.
O dönem Ersin’in kendisine,
“Abi idare et, bunlarla belediyeyi yönetiyorlar. Çağa zaten başkanın kuzeni”
dediğini belirtti.

"Beni kasa gibi kullandılar"

Yangel, otoparktan beklediği geliri elde edemediğini, düzensiz kazançlar nedeniyle zarar ettiğini dile getirdi. Ersin Bilal’in kendisine, “Yakında yeni kafe ve halı saha işleri alınacak, zarar telafi edilecek” sözleriyle umut verdiğini söyledi.
Bu süreçte Oğulcan Konat’ın adeta kasası gibi kullanıldığını, Ersin Demirkulbe’nin de belediye meclisinde misafir olarak kaldığını belirten Yangel, zarar etmesi üzerine Belediye Başkanı Mutlu’ya şikâyetlerini ilettiğini ifade etti.
Mutlu’nun kendisine “Belediyenin altındaki otopark da dâhil olmak üzere birkaç yer daha verileceğini, işlerin Mahmut Kılıç üzerinden yürütüleceğini” söylediğini ancak operasyon nedeniyle bu vaatlerin gerçekleşmediğini aktardı.

Suçlamaları reddetti

12 Eylül 2025’te operasyon başladığında panikleyip birkaç gün kaçtığını belirten Yangel, ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne kendi isteğiyle teslim olduğunu vurguladı.

Yangel, tüm detayları içtenlikle anlattığını ancak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Benim adıma hüküm verilmesin, isnat yapılmasın” dedi. Avukatı ise müvekkilinin kendi iradesiyle teslim olduğunu hatırlatarak serbest bırakılmasını talep etti.



