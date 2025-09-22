Bayrampaşa Belediyesi’ndeki 'rüşvet' operasyonunda kritik isim itirafçı oldu: Paraları parça parça gönderdim

Yangel, ifadesinde Mart 2024 seçimlerinin ardından Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi olan akrabası Ersin Bilal aracılığıyla belediyeye ait bir otoparkın kendisine tahsis edildiğini söyledi. İddiasına göre; Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile yapılan görüşmede otopark için belirlenen ücret üzerinden 20 bin TL indirim yapıldı. Mutlu ayrıca ruhsat işlemleri için Ersin’in hesabına 50 bin TL gönderilmesi gerektiğini ifade etti.