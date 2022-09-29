Bayrampaşa'da Çanakkale kültür gezileri yeniden başladı

Bayrampaşa Belediyesi, toplam 4 ili kapsayan şehir dışı kültür gezilerini yeniden başlattı. Çanakkale ile başlayan gezilerin Bursa, Bilecik ve Edirne ile devam ettirilmesi planlanıyor. Çanakkale gezisine katılan vatandaşları karanfiller vererek uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yeniden başlattığımız şehir dışı kültür gezilerimiz ile vatandaşlarımızı kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan ve eşsiz eserlere ev sahipliği yapan şehirlerimizde keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz” diye konuştu. Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne’yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor.
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