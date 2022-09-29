Bayrampaşa'da Çanakkale kültür gezileri yeniden başladı

Rümeysa Kadak'tan 'gençlik buluşmaları' eleştirilerine yanıt: Finansmanını milletvekili maaşımdan sağlıyorum

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, TVNET canlı yayınında kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. 'Ekip Go' isimli grubu iyilik çalışmalarını sahada yaymak için kurduğunu belirten Kadak, yapılan çalışmaların finansmanını kendisinin sağladığını ifade etti. 'Gelir kaynağımın büyük bir kısmını bu projelere aktarıyorum' diyen Kadak, 'Şahsi bir aracım yok, kendime araba da alabilirdim ama harcamayı buraya yapmayı tercih ettim. Bana bu iftiraları dile getiren tüm arkadaşlar da keşke gençlik üzerine böyle bir yatırım yapsa.' diye konuştu.