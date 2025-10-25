Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Bayrampaşa'da yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

Bayrampaşa'da yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

11:4225/10/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İSKİ ekipleri, rögar kapaklarını açarak tıkanan noktaları temizledi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda trafik yoğunluğu oluşurken yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
İSKİ ekipleri, rögar kapaklarını açarak tıkanan noktaları temizledi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda trafik yoğunluğu oluşurken yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bayrampaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle Park halindeki araçlar su içinde kaldı, trafik durma noktasına geldi. Cadde havadan görüntülendi.

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda su baskını meydana geldi. Cevatpaşa Mahallesi Ulaştırma Kavşağı'nda yağışın ardından rögarlar tıkanınca, kavşakta su birikintisi oluştu. Yol trafiğe kapandı. Su birikintisini fark edemeyen bazı sürücüler araçlarıyla bölgeden geçmeye çalışırken, plakalarını düşürdü. Su birikintisinde mahsur kalan 2 araç itfaiye tarafından kurtarıldı. İSKİ ekipleri, rögar kapaklarını açarak tıkanan noktaları temizledi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda trafik yoğunluğu oluşurken yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Su birikintisinden geçerken plakasını düşüren Mustafa Babacan "Sabah 07.00'da buradan geçerken plakalarımız düştü. Sabah 07.00'dan beri bekliyoruz. İSKİ vidanjör getirecek dediler. Su çekildikten sonra plakalarımızı alacağız. Kaza gerçekleşmedi ama işimizden gücümüzden olduk. Su seviyesi lastiklere geliyordu. Geçtik buradan, kalmadık ama 15-20 tane plaka düşmüş. Ticari taksi olduğumuz için plakasız çalışmıyoruz" şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde su birikintisini fark edemeyerek aracıyla geçmeye çalışan Sayit Yozgan, "Kanallar dolmuş. Aracımla geçemedim. Su seviyesi hemen hemen 1 metre vardı" dedi.








#Bayrampaşa
#son dakika
#sağanak
#sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?