Bayrampaşa'da yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda su baskını meydana geldi. Cevatpaşa Mahallesi Ulaştırma Kavşağı'nda yağışın ardından rögarlar tıkanınca, kavşakta su birikintisi oluştu. Yol trafiğe kapandı. Su birikintisini fark edemeyen bazı sürücüler araçlarıyla bölgeden geçmeye çalışırken, plakalarını düşürdü. Su birikintisinde mahsur kalan 2 araç itfaiye tarafından kurtarıldı. İSKİ ekipleri, rögar kapaklarını açarak tıkanan noktaları temizledi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda trafik yoğunluğu oluşurken yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.