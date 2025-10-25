Bayrampaşa'da yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı

Bayrampaşa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü. Rögarların tıkanması sonucu oluşan su birikintileri nedeniyle Park halindeki araçlar su içinde kaldı, trafik durma noktasına geldi. Cadde havadan görüntülendi.
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda su baskını meydana geldi. Cevatpaşa Mahallesi Ulaştırma Kavşağı'nda yağışın ardından rögarlar tıkanınca, kavşakta su birikintisi oluştu. Yol trafiğe kapandı. Su birikintisini fark edemeyen bazı sürücüler araçlarıyla bölgeden geçmeye çalışırken, plakalarını düşürdü. Su birikintisinde mahsur kalan 2 araç itfaiye tarafından kurtarıldı. İSKİ ekipleri, rögar kapaklarını açarak tıkanan noktaları temizledi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda trafik yoğunluğu oluşurken yapılan çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Su birikintisinden geçerken plakasını düşüren Mustafa Babacan "Sabah 07.00'da buradan geçerken plakalarımız düştü. Sabah 07.00'dan beri bekliyoruz. İSKİ vidanjör getirecek dediler. Su çekildikten sonra plakalarımızı alacağız. Kaza gerçekleşmedi ama işimizden gücümüzden olduk. Su seviyesi lastiklere geliyordu. Geçtik buradan, kalmadık ama 15-20 tane plaka düşmüş. Ticari taksi olduğumuz için plakasız çalışmıyoruz" şeklinde konuştu.
Sabah saatlerinde su birikintisini fark edemeyerek aracıyla geçmeye çalışan Sayit Yozgan, "Kanallar dolmuş. Aracımla geçemedim. Su seviyesi hemen hemen 1 metre vardı" dedi.