BBP Genel Başkanı Destici Hatay'da afetzedelerle iftarda buluştu

"Her ihtiyacınızı karşılayacak büyük ve güçlü bir devletimiz var"

Destici, afetzedeler için hızla konteyner ve çadır kentler kuran, ayni ve nakdi desteklerde bulunan devletin kısa süre içinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde on binlerce konutun temelini attığını anlattı.

Bir yıl içinde 300 binden fazla konut yapılarak depremzedelere teslim edileceğini ifade eden Destici, "İnşallah bir sene sonra, yıkılan evlerinizin yerine yapılacak yeni ve daha güzel evlerde oturacaksınız. Elbet kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Ama onun dışındaki her şeyi, her kaybınızı telafi edecek, her ihtiyacınızı karşılayacak büyük ve güçlü bir devletimiz var, Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Asla yalnız değilsiniz ve bu süreci asla yalnız geçirmeyeceksiniz." diye konuştu.