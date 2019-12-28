Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğinin isminin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.