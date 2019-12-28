Gündem Bebeğe isim koyma tartışmasında 6ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti
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Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta, B.D., doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Genç kızın tartışma sırasında 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti.
Genç kızın tartışma sırasında 6'ncı kattan atlayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğinin isminin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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