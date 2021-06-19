Gündem Beddua seansları güncellendi Ardıçın eşinde ele geçti
İSTANBUL

Beddua seansları güncellendi: Ardıç'ın eşinde ele geçti

FETÖ’cü 9 firaride ele geçen videolarda Gülen, özellikle polis ve yargı mensuplarına beddualar ediyor. İstanbul’da ‘futbolda şike’ kumpasçılarından 1972 yıla mahkûm eski polis müdürü Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç’ın da yakalandığı gaybubet evlerinde terörist başı Gülen’e ait yeni kayda alınmış videolar bulundu. Videolarda, “örgüt mallarını kurtarmak için dua!” da yer alıyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
​Beddua seansları güncellendi: Ardıçın eşinde ele geçti
Fetullah Gülen

Futbolda şike kumpası davasında 1972 yıl hapis cezası alan Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığı operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin gözaltına alındığı gaybubet evlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait “yeni kayda alınmış” görüntü ve ses kayıtları ele geçirildi. Gülen’in bu görüntülerde FETÖ ile mücadele eden, özellikle polis ve yargı mensuplarına beddualar ettiği, gaybubet evlerinde yakalanan FETÖ’cülerin de bu görüntü ve ses kayıtlarıyla beddua seansları yaptıkları belirlendi.

Kumpasçının eşi FETÖ’cülere para dağıtmış: Kod adı Mukaddes
GÜNDEM
Kumpasçının eşi FETÖ’cülere para dağıtmış: Kod adı Mukaddes

ELEBAŞININ KİTAP İSİMLERİ VERİLMİŞ

  • Yakalanan şüphelilerin ByLock yazışmalarında örgüt mensuplarının bir araya geldiği kamp yerlerine elebaşına ait kitap isimlerinin verildiği tespit edildi. Ayrıca kapatılan STV’nin Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca’nın, örgüt mensuplarını 17-25 Aralık operasyonlarını yapan FETÖ’cü polislerin yargılandığı Çağlayan Adliyesi’nde destek için eylem yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Yazışmalarda, Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter’in Türkiye aleyhine yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da destek verilmesi yönünde talimatlar tespit edildi.

FETÖ’cüleri yurt dışına kaçırıyordu: İletişim patates hatlar üzerinden
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FETÖ’cüleri yurt dışına kaçırıyordu: İletişim patates hatlar üzerinden

KAÇ PARA VAR SÖYLEYEMEDİ

Operasyonda yakalanan ve evinde örgütle bağını koparmamış FETÖ’cülere göndermek için 285 bin 940 TL, 11 bin 800 Euro (122 bin TL), 22 bin 320 ABD Doları (191 bin TL) ele geçirilen A.A., polislerin sorularına ilginç yanıtlar verdi. Paraları niçin bulundurduğunu soran polislere “Araba almak için Polatlı’dan geldim” diyen A.A., “Burada kaç para var” sorusuna ise cevap veremedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında Nazmi Ardıç’ın örgüt içinde “Mukaddes” kod adını kullanan eşi Nuray Ardıç’ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ ABD’nin çıkarları için çalıştı
GÜNDEM
FETÖ ABD’nin çıkarları için çalıştı

Yeğen Gülen’e 22,5 yıl istendi

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT’in Kenya’da yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Selahaddin Gülen hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni hakkında “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianame Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı olan Selahaddin Gülen’in, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla ilişkili olduğu belirlenmişti.
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