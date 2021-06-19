Beddua seansları güncellendi: Ardıç'ın eşinde ele geçti

Futbolda şike kumpası davasında 1972 yıl hapis cezası alan Nazmi Ardıç’ın eşi Nuray Ardıç’ın da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığı operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin gözaltına alındığı gaybubet evlerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait “yeni kayda alınmış” görüntü ve ses kayıtları ele geçirildi. Gülen’in bu görüntülerde FETÖ ile mücadele eden, özellikle polis ve yargı mensuplarına beddualar ettiği, gaybubet evlerinde yakalanan FETÖ’cülerin de bu görüntü ve ses kayıtlarıyla beddua seansları yaptıkları belirlendi.

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ELEBAŞININ KİTAP İSİMLERİ VERİLMİŞ

Yakalanan şüphelilerin ByLock yazışmalarında örgüt mensuplarının bir araya geldiği kamp yerlerine elebaşına ait kitap isimlerinin verildiği tespit edildi. Ayrıca kapatılan STV’nin Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca’nın, örgüt mensuplarını 17-25 Aralık operasyonlarını yapan FETÖ’cü polislerin yargılandığı Çağlayan Adliyesi’nde destek için eylem yapmaya yönlendirdiği belirlendi. Yazışmalarda, Gülen’in manevi oğlu Enes Kanter’in Türkiye aleyhine yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da destek verilmesi yönünde talimatlar tespit edildi.

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KAÇ PARA VAR SÖYLEYEMEDİ

Operasyonda yakalanan ve evinde örgütle bağını koparmamış FETÖ’cülere göndermek için 285 bin 940 TL, 11 bin 800 Euro (122 bin TL), 22 bin 320 ABD Doları (191 bin TL) ele geçirilen A.A., polislerin sorularına ilginç yanıtlar verdi. Paraları niçin bulundurduğunu soran polislere “Araba almak için Polatlı’dan geldim” diyen A.A., “Burada kaç para var” sorusuna ise cevap veremedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, aralarında Nazmi Ardıç’ın örgüt içinde “Mukaddes” kod adını kullanan eşi Nuray Ardıç’ın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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