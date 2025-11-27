Yeni Şafak
Bedelli askerlikten 26 milyar 205 milyon lira gelir sağlandı

11:3727/11/2025, Perşembe
IHA
Elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ve 33 milyon 757 bin 242 Avro hazineye gelir olarak kaydedildi.
Bedelli askerlikte 2025 yılı içerisinde 101 bin 212 kişiden toplam 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira gelir elde edildi.

Bedelli askerlik hizmetinde 2019’dan bugüne kadar toplamda 3 milyon 814 bin 45 kişi yükümlü askerlik hizmetine tabi oldu.


Bu yıl ise toplam 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınınken, bunlardan 101 bin 212’si bedelli askerlik, 5 bin 890’ı da dövizle askerlik hizmetine müracaat etti.


Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ve dövizle askerlik hizmetinden elde edilen 33 milyon 757 bin 242 Avro hazineye gelir olarak kaydedildi.



