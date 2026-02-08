Belediye Başkanı'na kıyafet üzerinden çirkin hakaret: Şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada bir kullanıcının Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik sosyal medya paylaşımı tepki çekti. 'MEKorkmazTR' rumuzlu kullanıcının, geleneksel Anadolu kıyafetlerini hedef alan sözlerine, AK Parti cephesinden "üstenci zihniyet" eleştirisiyle çok sert yanıt geldi. Öte yandan Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alındı
- Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.
AK Parti'den yanıt
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada Korkmaz'ın ifadelerini "hadsizlik" olarak niteleyerek Zeynep Güneş'e destek verdi. Albayrak, kıyafet üzerinden yapılan eleştirinin halkın iradesine bir saldırı olduğunu vurguladı.
Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."
Paylaşım
Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği öne sürüldü.