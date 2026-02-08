Belediyeden kooperatife kıyak

Cuma günleri kurulan ve 367 esnafın satış yaptığı pazarda, yer tahsisleri ve esnaf kayıtlarının büyük bölümünün belediye yerine kooperatif tarafından yapıldığı kaydedildi. 2004 tarihli encümen kararında pazar kurma hakkının kooperatif üyelerine verildiği belirtilmesine rağmen, pazarda satış yapan esnafın yalnızca 53’ünün kooperatif üyesi olduğu tespit edildi. Denetimde, kooperatife ait 62 satış yerinin tahsis edilmediği, çok sayıda esnafın Edirne dışındaki illerin esnaf odalarına kayıtlı olduğu belirlendi. Raporda, benzer tespitlerin 2023 yılında da yapıldığı ancak 2024 sonuna kadar herhangi bir düzeltici adım atılmadığı ifade edildi.