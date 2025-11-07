Yeni Şafak
Belediyelere mali denetim

Belediyelere mali denetim

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
7/11/2025, Cuma
G: 7/11/2025, Cuma
AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’in yeni yasama yılının açılışındaki “Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz” sözlerinin ardından yerel yönetimlerde reform hazırlıklarına hız verdi. Yaz döneminde yapılan “Yerel Yönetimlerin Geleceği: Sorunlar ve Çözümler” çalıştayları ışığında yerel yönetimler reform çalışması oluşturulmaya başlandı. AK Parti, hizmet önceliklerini netleştirecek ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek çalışmada son aşamaya geldi. Taslak çalışmaya göre belediyelerin mali yapısının disiplin altına alınacağı öğrenildi.

BAŞKANLARIN YETKİLERİNE SINIRLAMA

Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının bazı yetkilerinin sınırlandırılmasının planlandığı çalışmayla belediyelerin harcamaları daha sıkı denetime tabi olacak ve öz kaynak üretmeleri zorunlu hale getirilecek. CHP’li belediyelerin konserlere ödediği fahiş fiyatlar nedeniyle belediyenin kaynak kullanımları sorgulanmaya başlanmıştı. Bu nedenle yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin kullanması ve öncelikli hizmetlere yönlendirilmesi için hizmet hiyerarşisi oluşturulacak.

DENETİM KOMİSYONU KURULACAK

Çalışmayla, belediyelerin hizmetlerini aksatması durumunda merkezi idarenin devreye girmesi planlanıyor. Özellikle su, ulaşım ve çöp hizmetlerinde standartların yükseltilecek ve düzenli denetimler artırılacak. Temel hizmetlerde görevini yerine getirmeyen belediyelere cezai yaptırımlar uygulanacak, bazı yetkileri merkezi idareye devredilecek. Mevzuata aykırı imar uygulamaları yapan belediyelere de ağır yaptırım uygulanacak. Belediyelerde düzenli yapılan Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinin yanında belediyelerin harcamalarının etkinliğini ölçmek üzere yeni bir “Denetim Komisyonu” kurulacak.



