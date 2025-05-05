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Belediyelere 'Terör' Davasında Duruşma Tarihi Belli Oldu

Belediyelere 'Terör' Davasında Duruşma Tarihi Belli Oldu

14:205/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Belediyelere 'Terör' Davasında Duruşma Tarihi Belli Oldu.
Belediyelere 'Terör' Davasında Duruşma Tarihi Belli Oldu.

Aralarında eski Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi hakkında 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 23 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.

Aralarında eski belediye başkanı ve başkan yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi hakkında 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar 23 Haziran’da hakim karşısına çıkacak.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdiki Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ile eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan iddianame hazırlandı.


İlk duruşma 23 Haziran'da

Hazırlanan iddianamede 8 şüpheli hakkında 27 yıl 6 aya kadar hapis, 17 şüpheli hakkında ise 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 23 Haziran’da görülecek.



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